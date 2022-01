Business news: Tunisia, rappresentante Fmi, necessarie riforme molto profonde per salvare l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia, che cerca fonti internazionali di finanziamento, deve realizzare riforme molto profonde, compresa la riduzione delle dimensioni del settore pubblico, che è considerato uno dei più ampi nel mondo. Lo ha sottolineato il rappresentante del Fondo monetario internazionale (Fmi) in Tunisia, Jerome Vacher, in dichiarazioni alla stampa internazionale, affermando al termine dei suoi tre anni in carica, che la Tunisia ha vissuto, a causa della pandemia di Covid-19, la più grande recessione economica dalla sua indipendenza. "I problemi della Tunisia sono iniziati prima della pandemia, visto che il deficit di bilancio e il debito pubblico alla fine del 2021 ammontavano a circa il 100 per cento del Pil", ha spiegato Vacher. "La crescita rimane debole e ampiamente insufficiente ad assorbire il tasso di disoccupazione, che supera il 18 per cento, maggiore soprattutto tra le persone con titoli di studio più alti", ha proseguito il rappresentante dell'Fmi, secondo cui la forza lavoro, l'elevata capacità umana, l'efficienza e la posizione geografica distinta della Tunisia sono fattori che costituiscono delle carte vincenti per il Paese. Nello stesso contesto, Vacher ha sottolineato che i colloqui sono ancora in una fase preliminare, poiché il Fondo monetario internazionale vuole prima conoscere le intenzioni delle autorità tunisine in termini di riforme economiche, perché occorrono riforme strutturali molto profonde. (Tut)