Business news: Egitto, Al Sisi innalza a circa 150 euro il salario minimo per i dipendenti statali

- I dipendenti pubblici egiziani avranno un salario minimo di 2.700 sterline egiziane (151 euro). E' quanto ha stabilito il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, secondo quanto annunciato dal portavoce della presidenza, Bassam Rady. Inoltre, Al Sisi ha concesso l'erogazione di due bonus ai dipendenti statali per un valore complessivo di 8 miliardi di sterline (circa 450 milioni di euro). Tra i nuovi provvedimenti del capo dello Stato vi è anche la nomina di 150.000 nuovi insegnanti entro cinque anni, 30.000 ogni anno. La categoria degli insegnanti beneficerà di incentivi per una cifra complessiva di 3,1 miliardi di sterline egiziane (circa 170 milioni di euro). La nuova finanziaria dell'Egitto mira a ridurre il disavanzo totale a circa il 6,3 per cento del Pil. (Cae)