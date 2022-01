Business news: Egitto, deficit di bilancio si attesta a 6,9 per cento del Pil in secondo semestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo del bilancio generale dell’Egitto si è attestato a 3,2 miliardi di sterline egiziane (circa 203 milioni di dollari) nel secondo semestre del 2021, pari al 6,9 per cento del Pil, nonostante le ripercussioni negative sull’economia della pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze egiziano Mohamed Maait in un comunicato stampa. Nel periodo da luglio a dicembre del 2021, i ricavi hanno quindi registrato una crescita del 10,3 per cento su base annua e le entrate fiscali sono aumentate del 15,7 per cento, dichiara il ministro, secondo il quale gli investimenti finanziati dal tesoro pubblico hanno raggiunto circa 82 miliardi di sterline egiziane (circa 5,2 miliardi di dollari), in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente con 73 miliardi di sterline egiziane (4,6 miliardi di dollari). Il ministro Maait ha inoltre annunciato un aumento della spesa pubblica nel settore dell’istruzione di circa il 12,2 per cento, nel settore sanitario del 30,4 per cento e per l’acquisto di medicinali del 199 per cento, sempre nel periodo tra luglio e dicembre del 2021. (Cae)