Business news: Emirates annuncia la ripresa dei voli verso Usa

- Emirates airlines ha annunciato ila ripresa dei voli verso le destinazioni statunitensi a partire da venerdì 21 gennaio. Lo ha riferito la stessa compagnia aerea con un comunicato pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale. La compagnia emiratina ha specificato che riprenderanno i viaggi verso Orlando, Dallas, Miami, Chicago, Seattle e New York, mentre quelli per Los Angeles e Washington non sono mai stati sospesi. Alla base della decisione, l’annuncio fatto da parte dell’agenzia statunitense Federal aviation administration - Federazione dell’amministrazione dell’aviazione -, che ha garantito la non interferenza della rete 5G degli aeroporti con i sistemi di volo emiratini. (Res)