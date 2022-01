Business news: Fmi a creditori Ciad, finalizzare piano di ristrutturazione del debito entro marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha chiesto ai creditori pubblici e privati del Ciad di finalizzare un piano di ristrutturazione del debito entro la fine di marzo, con l'obiettivo di rilanciare la crescita del Paese. In una dichiarazione pubblicata sui risultati della missione conclusa a N'Djamena la scorsa settimana, il Fondo ha sottolineato che la situazione economica e finanziaria del Ciad e le sue prospettive a medio termine sono peggiorate a causa dei continui shock subiti dall'inizio della pandemia di Covid-19. "Il trattamento del debito nell'ambito del quadro comune del G20 e un significativo sostegno da parte dei donatori sono fondamentali per ripristinare la sostenibilità del debito e (per) promuovere una crescita inclusiva duratura", si legge nella nota, che sottolinea come a questo proposito, "la finalizzazione di un trattamento del debito con creditori pubblici e privati ​​entro fine marzo sarà fondamentale". (Nys)