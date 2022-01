Business news: ente algerino Sonelgaz annuncia investimenti in Tanzania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato dell'ente algerino per la distribuzione di elettricità e gas Sonelgaz, Mourad Adjal, ha ricevuto l’ambasciatore della Tanzania ad Algeri, Jacob Gideon Kingu, per discutere di futuri investimenti in ambito energetico in Tanzania. In questa occasione, le due parti hanno discusso delle modalità per rafforzare le relazioni bilaterali tra Sonelgaz e la sua controparte. Da parte sua, Adjal ha affermato la sua disponibilità a lavorare insieme “per la realizzazione di progetti concreti il prima possibile”. L’amministratore delegato di Sonelgaz ha anche spiegato che questo incontro segue le decisioni prese in occasione di una riunione tra il ministro dell’Energia e delle miniere algerino Mohamed Arkab e l’omologo della Tanzania Janyori Yusuf Makamba, avvenuto lo scorso ottobre in Algeria. (Ala)