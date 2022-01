Business news: contenuti inappropriati, in Etiopia Twitter sospende numerosi account su conflitto nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter ha sospeso diversi account incentrati sul conflitto in corso nel nord dell'Etiopia per aver violato le regole del social network. In dichiarazioni alla "Bbc", i vertici della piattaforma hanno detto di aver intrapreso questa azione per "violazioni delle regole di Twitter, incluso il coinvolgimento in hashtag e menzione di spam", e ha definito la misura "in linea con i nostri continui sforzi per proteggere la sicurezza delle conversazioni su Twitter relative alla situazione in sviluppo in Etiopia". Secondo fonti tigrine, gli account interessati dal blocco di Twitter sono centinaia e molti della loro sfera politica. Non è la prima volta che il social network prende apertamente posizione su questioni politiche: ad aprile scorso, Twitter ha rimosso un contestato post del presidente nigeriano Muhammadu Buhari ritenuto minaccioso nei confronti dei gruppi separatisti del Paese, provocando la pronta reazione del governo di Abuja e una lunga sospensione delle attività del social network. Dopo lunghi colloqui con le autorità nigeriane, la piattaforma è tornata operativa in Nigeria solo questa settimana. (Res)