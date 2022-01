Business news: Algeria e Arabia Saudita valutano possibile cooperazione settore minerario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra Algeria e Arabia Saudita nei settori minerario ed energetico sono stati al centro dell’incontro tra il ministro dell'Energia algerino, Mohamed Arkab, e l'ambasciatore saudita ad Algeri, Abdullah bin Nasser Al Busairi. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri algerino. Durante l’incontro le due parti hanno affermato "il rafforzamento dei rapporti di cooperazione nel settore minerario in Algeria, in particolare nella ricerca, sfruttamento, produzione e trasformazione di materiali minerali". Le due parti hanno discusso "opportunità di cooperazione e investimento esistenti nel campo della desalinizzazione dell'acqua di mare in Algeria" oltre a discutere "gli sviluppi dei mercati petroliferi e gli sforzi compiuti congiuntamente tra i due Paesi nel quadro dell’Opec, con l'obiettivo di stabilizzare i mercati petroliferi a breve e medio termine". (Ala)