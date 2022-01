Business news: Arabia Saudita, lanciata iniziativa Boutique group, palazzi storici saranno convertiti in hotel di lusso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita ha annunciato la creazione del Boutique group, una nuova agenzia che si occuperà di trasformare alcuni palazzi storici in hotel di lusso. Lo ha detto il principe ereditario di Riad, Mohammed bin Salman, in una dichiarazione rilasciata alla stampa. Il gruppo inizierà collaborando con vari investitori privati per trasformare tre palazzi storici in hotel di lusso. Si tratta di Palazzo Al Hamra, a Gedda, Palazzo Tuwaiq, a Riad, e il Palazzo Rosso, a Riad. “Boutique group rafforzerà il settore turistico del Regno, migliorando la sua offerta di ospitalità di lusso”, avrebbe dichiarato infine Mohammed bin Salman. (Res)