Business news: Emirati, accordo raggiunto per zona economica per agenzie aerospaziali a Masdar

- L’Agenzia aerospaziale di Abu Dhabi ha raggiunto un accordo con le autorità della città di Masdar per la creazione di una speciale zona economica che favorisca le aziende che si occupano di tecnologia e di industria aerospaziale. Lo riferisce il quotidiano emiratino “The National”. Da quanto emerso, l’accordo favorirebbe la collaborazione tra settore pubblico e settore privato, oltre a rendere vantaggiosi gli investimenti, anche dall’estero. Mohamed al Ramahi, direttore esecutivo dell’area di Masdar, ha dichiarato che l’obiettivo è di “crescere di pari passo con l’industria aerospaziale, che rappresenterà un motore trainante dell’economia globale per i prossimi 50 anni. Non vogliamo solo far crescere le nostre aziende, ma anche le nostre università e i nostri laboratori e vogliamo diventare la destinazione ideale per professionisti e ricercatori di ogni nazionalità”. (Res)