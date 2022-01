Sport: la ciclopedalata in ricordo di Pietro Mennea arriva in Campidoglio a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa in piazza del Campidoglio alla presenza del presidente della commissione Sport di Roma Capitale Namdo Bonessio e dell'avvocatessa Manuela Olivieri Mennea la Cicloavventura "Barletta Formia Roma sulle strade della freccia del sud" organizzata dall'associazione "Pedalando nella storia" per ricordare la figura di Pietro Mennea nel settantesimo anniversario della nascita. "Pietro Mennea è stato l'idolo sportivo della mia adolescenza e mi è sembrato naturale omaggiarlo in occasione del settantenario della sua nascita organizzando una Ciclopedalate che transitasse per le tre città di Pietro - dichiara in una nota il presidente dell'associazione Pedalando nella Storia Andrea Perugini-. Nel nostro gruppo pedalano anche ragazzi non vedenti sul tandem e 'cancer survivors' che con la loro tenacia sposano in pieno la filosofia di vita del grande campione. I nove ciclisti, tra cui un atleta non vedente sul tandem, hanno pedalato per 550 km distribuiti in quattro tappe, unendo idealmente le tre città alle quali Mennea fu più legato. Oltre a Barletta i ciclisti hanno infatti fatto sosta al centro di preparazione olimpica di Formia dove Mennea si allenava sotto la guida del prof. Vittori prima di concludere la pedalata a Roma". (segue) (Com)