Business news: Cina, Grande baia inaugura primo treno merci Canton-Odessa

- L'area della Grande baia (Gba), la megalopoli che comprende nove municipalità della Cina meridionale, Hong Kong e Macao, ha inaugurato il suo primo treno merci transfrontaliero Cina-Europa. Lo riferisce il quotidiano edito dal Partito comunista "Global Times", aggiungendo che il convoglio, carico di elettrodomestici, è partito dalla provincia meridionale del Guangdong in direzione Odessa, Ucraina. L'area della Grande baia prevede di inaugurare altri sei treni merci in previsione delle festività del Capodanno lunare, in programma il prossimo primo febbraio. Per minimizzare il rischio di trasmissione della Covid-19, il dipartimento di Canton della compagnia statale China Railway (Cr) ha rafforzato la disinfezione delle merci e le misure di prevenzione e controllo. (Cip)