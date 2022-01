Business news: Banca centrale Cina, manterremo liquidità a un livello "ragionevole e ampio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'anno, la Banca centrale cinese spingerà le istituzioni finanziarie a espandere le proprie emissioni di credito e farà maggior ricorso agli strumenti di politica monetaria per mantenere la liquidità a "un livello ragionevole e ampio". Lo ha dichiarato in conferenza stampa il vicegovernatore dell'istituto di credito centrale, Liu Guoqiang, che ha promesso un maggior sostegno a piccole e microimprese e un "uso efficace" dei prestiti per la riconversione verde degli impianti industriali. La Banca centrale ha intanto abbassato il tasso di interesse sui suoi prestiti a medio termine (Mlf) di dieci punti base, ricollocandolo dal 2,95 al 2,85 per cento per alcuni istituti finanziari. Ha inoltre iniettato cento miliardi di yuan (circa 16 miliardi di dollari) nel mercato tramite pronti contro termine a sette giorni, con un tasso di interesse del 2,1 per cento. L'operazione ha consentito all'istituto di superare i 500 miliardi di yuan di prestiti a medio termine e i dieci miliardi di yuan di pronti contro termine in scadenza, fornendo al mercato liquidità netta per 290 miliardi di yuan (circa 46 miliardi di dollari). (Cip)