Business news: Cina, compagnia di semiconduttori accusata di aver costituito società illegale a Taiwan

- Un'ignota compagnia di semiconduttori cinese è sospettata di aver costituito illegalmente una società a Taiwan, violando le normative commerciali vigenti. Lo riferisce il quotidiano "Taiwan News", precisando che l'ufficio del procuratore distrettuale di Taipei ha affidato le indagini alla divisione investigativa di Nuova Taipei. Il principale sospettato è un uomo di nome Guo, che avrebbe costituito una società come ufficio di collegamento per conto della compagnia di semiconduttori, agendo in violazione della Legge che regola le relazioni tra il popolo della Cina continentale e l'area di Taiwan. In base alle disposizioni dell'articolo 40, infatti, nessuna impresa cinese può svolgere attività commerciali sull'Isola in mancanza dei necessari permessi. L'ufficio investigativo sottoporrà Guo e altre tre persone a interrogatorio prima di trasferire il caso alla procura. (Cip)