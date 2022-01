Business news: TotalEnergies si ritira dal Myanmar per abusi diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico TotalEnergies si ritira dal Myanmar. È quanto si legge in una nota, dove si afferma che la situazione dopo il colpo di Stato non permette alla società di "apportare un contributo positivo sufficiente" al Paese. L'azienda francese indica gli abusi contro i diritti umani commessi dalle autorità militari al potere nel Paese asiatico come una delle motivazioni che l'hanno spinta a prendere tale decisione. (Frp)