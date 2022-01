Business news: Cina, richiami automotive in aumento del 29 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Cina hanno emesso 232 richiami nel settore automobilistico nel 2021, in rialzo del 29 per cento annuo. Lo ha riferito l’Amministrazione per la regolazione del mercato (Samr), secondo cui sono stati 8,73 milioni di veicoli ritirati dal mercato lo scorso anno. Tra questi, circa l'84 per cento è stato ritirato a causa di anomalie nei motori e nelle componenti elettriche ed elettroniche; un altro 85 per cento per difetti di progettazione e il restante 15 per cento per ragioni legate alla produzione, riferisce il funzionario della Samr Wang Yunsong. I richiami non hanno risparmiato il settore del trasporto ecocompatibile. Alla fine dello scorso anno, la Cina vantava 7,84 milioni di veicoli a nuova energia (Nev), pari al 2,6 per cento dei mezzi circolanti. Di questi, 1,98 milioni sono stati richiamati. (Cip)