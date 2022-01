Business news: Cina-Laos, inaugurato servizio treni merci tra Ningxia e Vientiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione autonoma di Ningxia, nella Cina nord-occidentale, ha inaugurato un servizio di treni merci con la capitale del Laos, Vientiane. Il primo convoglio, riferisce l'agenzia di stampa "China News", è partito dal capoluogo regionale di Yinchuan e raggiungerà la capitale laotiana tra circa nove giorni, passando per la dogana di Mohan, nella provincia meridionale dello Yunnan. Il convoglio trasporta 500 tonnellate di sostanze chimiche per un valore di circa 500 mila dollari. Lunga poco più di mille chilometri, la ferrovia Cina-Laos collega Kunming, nella provincia cinese dello Yunnan, con Vientiane, la capitale laotiana. La linea è stata inaugurata lo scorso 3 dicembre con una cerimonia in videoconferenza alla quale hanno partecipato i presidenti dei due Paesi, Xi Jinping e Thongloun Sisoulith. (Cip)