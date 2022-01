Business news: Cina, Fitch Ratings declassa società immobiliare Aoyuan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fitch Ratings ha declassato il gruppo immobiliare cinese Aoyuan al livello di default limitato, un grado al di sopra del default nella scala dell'agenzia, dopo che la società di Canton ha annunciato di non voler procedere al riscatto dei debiti contratti con gli investitori. Lo si apprende da una nota di Fitch. Aoyuan diventa così l'ultima società cinese a soccombere alla crisi di liquidità nel settore. Aoyuan ha dichiarato che non avrebbe riscattato le obbligazioni offshore da 700 milioni di dollari in scadenza questa settimana, annunciando anche lo stop dei pagamenti per altre cedole. In un deposito presentato alla Borsa di Hong Kong mercoledì sera, ha rivelato di "aver lavorato con coscienza insieme ai i suoi consulenti, inclusi quelli legali, finanziari e di altro tipo, per valutare la struttura del capitale, la liquidità e condurre attività di indagine (due diligence) sul gruppo". Il tutto in previsione di una "ristrutturazione globale del debito". Il mese scorso Aoyuan ha fatto sapere di non essere riuscita a rimborsare 651,2 milioni dovuti ai creditori, 131 milioni dei quali dovuti alla statunitense Citibank. (Cip)