Business news: Egitto, governo emana nuova legge per regolare il lavoro delle Ong

- Il governo egiziano ha emanato una nuova legge che regola il lavoro delle Ong, dichiarando che il 2022 sarà l’anno “della società civile” in Egitto. Lo ha annunciato il Consiglio dei ministri in un comunicato stampa, secondo il quale il governo concederà un anno affinché le Ong possano adeguarsi alla nuova legge. In occasione della riunione del gabinetto odierna, è stata anche approvata la proposta del ministero delle Finanze per l’emissione di sukuk sovrani (titoli di debito islamici) sui mercati internazionali. (Cae)