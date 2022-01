Business news: Libano, il 26 gennaio firma per approvvigionamento elettricità con Giordania e Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì prossimo, 26 gennaio, Giordania, Libano e Siria firmeranno un accordo per il transito e la fornitura di energia elettrica dalla Giordania attraverso la rete siriana. Lo ha annunciato attraverso un comunicato stampa il ministro dell'Energia e delle Risorse minerarie della Giordania, Saleh al Kharabsheh. Il ministro ha sottolineato l'importanza dell'accordo per aiutare i libanesi a soddisfare parte del loro fabbisogno di energia elettrica, in attuazione delle direttive di re Abdullah II, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Petra". L'accordo prevede che al Libano vengano forniti circa 150 megawatt di elettricità da mezzanotte alle 6:00 e 250 megawatt durante il resto della giornata. (Res)