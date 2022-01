Energia: Albania, piano per realizzazione di 8 parchi solari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania ha attualmente in cantiere una serie di progetti per la realizzazioni di centrali elettriche fotovoltaiche pari a un totale di 570 megawatt di potenza, quanto i lavori saranno completati. I vari progetti sono attualmente in fase di autorizzazione da parte dell'Autorità per la regolazione dell'energia, del ministero delle Infrastrutture e dell'Energia e dell'Agenzia nazionale per l'ambiente. Il primo ministro Edi Rama ha dichiarato nell'ottobre 2021 che l'Albania diventerà un campione regionale nella produzione di energia rinnovabile. Sebbene la maggior parte dell'energia prodotta nel Paese provenga da centrali idroelettriche, questa non è sostenibile a lungo termine a causa della crescente domanda e del cambiamento climatico. (Alt)