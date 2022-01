Business news: Cina, economia rallenta al 4 per cento nell'ultimo trimestre 2021, in calo anche crescita demografica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia cinese ha sperimentato un netto rallentamento nel 2021, anno in cui le rigide politiche varate a contenimento della Covid-19 e a sostegno della crisi immobiliare ed energetica hanno provocato una forte contrazione del mercato dei consumi e degli investimenti. La tendenza al ribasso è stata particolarmente evidente nel quarto trimestre, periodo in cui l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs) ha rilevato una crescita del Pil pari al 4 per cento: si tratta di una decelerazione di 0,9 punti percentuali rispetto ai primi nove mesi dell'anno e dell'aumento del Pil più basso registrato dal secondo trimestre 2020. Nonostante le difficoltà sperimentate lungo tutta la filiera produttiva, il Paese è riuscito comunque a chiudere in territorio positivo il bilancio del 2021, con un Pil complessivo da 18 mila miliardi e una crescita superiore di 0,1 punti percentuali sulle precedenti stime di Banca mondiale, che prevedeva un'espansione dell'economia dell'8 per cento. (Cip)