Business news: fondo di Hong Kong cede quote di Burger King in Giappone e Corea del Sud

- Il fondo Affinity Equity Partners con sede a Hong Kong intende cedere la propria quota di partecipazione a Burger King in Giappone e Corea del Sud. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che stima l'entità della dismissione in circa 874 milioni di euro. La cessione giunge in un contesto di aumento delle vendite da parte delle catene di fast food grazie alla domanda per asporto, nonostante l'impatto complessivamente negativo della pandemia di Covid-19 sull'industria dei servizi alimentari. Burger King ha aumentato le aperture di nuovi punti vendita nel 2021, con un incremento del 50 per cento rispetto al 2019. Ad oggi l'azienda conta circa 150 locali in Giappone e 440 in Corea del Sud. (Git)