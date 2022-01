Rifiuti: presidente Municipio Roma VI, Pd parli con Gualtieri di Rocca Cencia, non della giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd parli con Gualtieri dell'impianto di Rocca Cencia, non della giunta del Municipio VI. Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco. "Con sorpresa e amarezza leggo le dichiarazioni a mezzo stampa dei consiglieri comunali del Partito democratico Angelucci, Celli e Converti, riguardo le condizioni della Giunta che presiedo - sostiene Franco -. Forse i tre consiglieri non hanno saputo leggere le mie dichiarazioni, per cui urge una ripetizione: le dimissioni dell'Assessore all'Ambiente sono state richieste da me personalmente e non per dissidi interni. Prendendo la delega io stesso, ho intenzione di dare maggiore forza istituzionale alla questione di Rocca Cencia. Invece di pensare alla mia Giunta, i tre consiglieri dovrebbero parlare con il sindaco Gualtieri e chiedergli cosa intende fare con il polo industriale Ama di Rocca Cencia, visto che l'azienda è una municipalizzata avente per socio unico proprio il Comune di Roma, ad oggi amministrato dal Pd. Anzi, ricordo che i consiglieri del Pd locale hanno votato l'atto unitario del Municipio per dire no all'ammodernamento del polo Ama Rocca Cencia. In settimana andrò a consegnarlo personalmente a Gualtieri, assieme ai capigruppo di maggioranza e opposizione. Spero che anche i tre consiglieri capitolini vogliano mettere una buona parola con il Sindaco e accompagnarci per il supremo benessere del territorio del Municipio VI delle Torri", conclude la nota.(Com)