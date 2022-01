Mali: attacco alla base operativa di Gao, nessun italiano ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La base operativa avanzata di Gao, in Mali, è stata colpita dal tiro di mortai da parte di forze ostili alla coalizione internazionale a guida francese, che opera in Sahel nell'ambito dell'Operazione Barkhane. Lo rende noto il Comando operativo di vertice interforze (Covi) in un comunicato, precisando che non si registrano feriti italiani e il personale è in sicurezza. I militari del contingente italiano inquadrati nella Task Force "Jacana", circa 20 militari che fanno parte dello staff del Comando e del National Support Element distaccato a Gao, stanno bene e durante l'attacco si sono rifugiati all'interno di appositi bunker che garantiscono la loro incolumità. La situazione è monitorata dal Covid. Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è stato aggiornato costantemente e ha seguito l'evolversi della situazione personalmente, conclude la nota. (Com)