Business news: India, sospensione voli internazionali prorogata fino al 28 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione generale dell’aviazione civile (Dgca) indiana con una circolare ha prorogato fino al 28 febbraio la sospensione dei voli internazionali di linea da e per l’India, mentre proseguiranno i corridoi aerei concordati con altri Paesi. La proroga è dovuta alla diffusione su scala globale della nuova variante del coronavirus, la Omicron. La ripresa era stata annunciata per il 15 dicembre, ma è stata rimandata in seguito agli ultimi sviluppi della pandemia. I voli internazionali sono sospesi dal 23 marzo 2020 con l’eccezione dei cargo e di quelli specificamente approvati dalle autorità competenti su rotte selezionate, caso per caso e in base ad accordi bilaterali. L’India ha accordi con Afghanistan, Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Canada, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Iraq, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Maldive, Mauritius, Nepal, Nigeria, Oman, Paesi Bassi, Qatar, Regno Unito, Russia, Ruanda, Seychelles, Singapore, Sri Lanka, Stati Uniti, Svizzera, Tanzania, Ucraina e Uzbekistan. (Inn)