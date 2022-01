Business news: India-Mauritius, primi ministri inaugurano progetti di sviluppo nel Paese insulare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, e l’omologo della Repubblica di Mauritius, Pravind Kumar Jugnauth, hanno inaugurato in una cerimonia tenuta in videoconferenza un progetto di unità abitative sociali nel Paese insulare e assistito alla posa della prima pietra di altri due progetti: un centro di formazione per funzionari pubblici e un parco solare da otto megawatt. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Inoltre, le parti si sono scambiati due accordi firmati che hanno per oggetto l’estensione di una linea di credito indiana (190 milioni di dollari per il Metro Express e altre opere infrastrutturali) e l’attuazione di piccoli progetti di sviluppo. (Inn)