Business news: Cina, commercio estero Mongolia Interna in aumento del 17,2 per cento nel 2021

- La regione autonoma della Mongolia Interna, nella Cina settentrionale, ha incrementato del 17,2 per cento annuo gli scambi commerciali con i Paesi esteri nel corso del 2021. Lo ha riferito l'amministrazione regionale in conferenza stampa, precisando che il valore delle transazioni ha raggiunto circa 19,5 miliardi di dollari. Nel periodo in oggetto, le esportazioni hanno registrato un incremento del 37 per cento annuo, mentre le importazioni sono cresciute di 7,4 punti percentuali. Tra le principali voci dell'export spiccano prodotti elettromeccanici e chimici. Minerali di ferro e rame sono stati invece i principali prodotti confluiti nel mercato domestico. L'espansione del commercio estero è stata sostenuta soprattutto dall'iniziativa privata, che ha contribuito per il 65,7 per cento al volume totale degli scambi intrattenuti dalla regione. (Cip)