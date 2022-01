Business news: Covid, cinque aziende cinesi produrranno versioni generiche della pillola antivirale di Merck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque aziende cinesi hanno firmato accordi con un'organizzazione sostenuta dalle Nazioni Unite, la Medicines Patent Pool (Mmp), per produrre versioni generiche della pillola anti-Covid Molnupiravir, sviluppata dalla casa farmaceutica statunitense Merck. Lo riferisce il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", precisando che il farmaco di produzione cinese sosterrà la risposta al Covid-19 in 105 Paesi a basso e medio reddito. Fosun Pharmaceutical, BrightGene Bio-Medical Technology, Longze Pharmacy e la Desano Pharmaceuticals saranno autorizzate alla produzione delle componenti e all'assemblaggio di una versione generica del farmaco, mentre Langhua Pharmaceutical dovrà limitarsi all'esclusiva produzione delle componenti. La Cina inserisce così cinque delle sue aziende tra le 27 a livello globale che hanno ottenuto la sublicenza attraverso Mmp per riprodurre l'antivirale, che riduce la capacità di replicazione del virus rallentando il decorso della malattia. L'uso del farmaco è stato approvato in una decina di Paesi, tra cui Giappone, Stati Uniti e Regno Unito. (Cip)