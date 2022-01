Quirinale: Berlusconi, individuare figura autorevole a rappresentare Italia nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Per il Quirinale "occorre individuare una figura capace di rappresentare con la necessaria autorevolezza la nazione nel mondo e di essere garante delle scelte fondamentali del nostro Paese nello scenario internazionale, l’opzione europea e quella atlantica, sempre complementari e mai contrapponibili, essenziali per garantire la pace e la sicurezza e rispondere alle sfide globali", afferma in una nota il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che si è ritirato dalla corsa alla presidenza della Repubblica. "Spero che il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni sappiano compiere questa scelta nel tempo più breve possibile e con un’ampia convergenza", aggiunge.(Com)