Sport: la ciclopedalata in ricordo di Pietro Mennea arriva in Campidoglio a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un bellissimo tributo che testimonia ancora l'affetto nei confronti di Pietro. Mi sarebbe piaciuto fosse presente perché era sempre emozionato e felice quando si accorgeva di essere entrato nel cuore delle persone - aggiunge l'avvocatessa Manuela Olivieri Mennea. Appuntamento sempre al Campidoglio il 2 luglio per la partenza della "Ciclopedalata Roma-Monaco di Baviera: omaggio alla freccia del sud" con cui l'associazione Pedalando nella Storia completerà le celebrazioni per il settantesimo anniversario della nascita di Pietro Mennea ricordando anche le Olimpiadi bavaresi che si svolsero esattamente 50 anni fa e nelle quali la Freccia del sud colse la sua prima importante affermazione internazionale conquistando il bronzo nei 200 metri. (Com)