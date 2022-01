Business news: Sri Lanka, Fitch declassa rating in valuta estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia Fitch Ratings ha abbassato da CCC a CC il rating di default a lungo termine in valuta estera dello Sri Lanka. L’agenzia ha spiegato che il declassamento riflette un’accresciuta probabilità di default nei prossimi mesi a causa del peggioramento della situazione di liquidità, evidenziata dalla carenza di riserve in valuta estera rispetto all’elevato debito estero e dai limitati afflussi finanziari. Fitch ha sottolineato che le riserve sono scese da quattro miliardi di dollari della fine del 2020 a due miliardi di dollari lo scorso agosto a 1,6 miliardi di dollari a novembre. Pertanto l’agenzia ritiene che il Paese avrà difficoltà a far fronte alle sue obbligazioni con l’estero nel 2022 (500 milioni di dollari a gennaio e un miliardo di dollari a luglio) e nel 2023 in assenza di nuove fonti di finanziamento. Il servizio del debito in valuta estera è stimato in 6,9 miliardi di dollari per il 2022 e in 26 miliardi di dollari dal 2022 al 2026. Il declassamento di Fitch segue quello di S&P della scorsa settimana, da CCC+ a CCC. (Inn)