Business news: Cina, Airbus e i suoi partner creeranno un centro per il ciclo di vita degli aeromobili a Chengdu

- Airbus ha siglato un memorandum d'intesa con la città cinese di Chengdu e Tarmac Aerosave per lo sviluppo del primo centro servizi sostenibile per il "ciclo di vita" degli aerei in Cina. Lo riferisce un comunicato di Airbus. L'accordo coprirà una serie di attività che vanno dal parcheggio e stoccaggio degli aerei a manutenzione, aggiornamenti, conversioni, smantellamento e servizi di riciclo per vari tipi di aerei. "Si tratta di un ulteriore contributo concreto alla ricerca di sostenibilità dell'industria aeronautica, a supporto del principio di un'economia circolare, in linea con l'obiettivo di Airbus di essere pionieri dell'aerospazio sostenibile. Questo centro unico sosterrà l'espansione dei servizi di aviazione di Airbus, consentendo al tempo stesso l'attuazione della strategia 'Green Industry' della Cina", ha dichiarato Klaus Roewe, vicepresidente senior Airbus Customer Services. "Il ritiro degli aerei in Cina è previsto in crescita esponenziale nei prossimi 20 anni. Airbus è impegnata a investire nella regione e questo sito onnicomprensivo – il primo in Cina e al di fuori dall'Europa – vedrà Airbus ben posizionata sul mercato cinese dei servizi di 'seconda vita' degli aeromobili", ha aggiunto. (Com)