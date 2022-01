Business news: Cina, transazioni in yuan digitale raggiungono 13,78 miliardi di dollari nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le transazioni in yuan digitale, la valuta sviluppata dalla Banca centrale cinese, sono ammontate a quasi 13,78 miliardi di dollari alla fine del 2021. Lo ha annunciato in conferenza stampa Zou Lan, dirigente dell'istituto, secondo cui sono stati aperti sinora 261 milioni di portafogli virtuali per l'utilizzo della valuta. Alla fine del 2017 la Banca centrale ha avviato un progetto di ricerca e sviluppo per lo yuan digitale con gli istituti di credito e le società di internet. Da allora, la moneta è stata utilizzata in via sperimentale in città come Pechino, Shanghai, Xi'an e altre aree pilota, oltre che abilitata per il pagamento di alcune utenze, servizi governativi e di trasporto. Secondo quanto riferito a novembre dal governatore dell'istituto, Yi Gang, la Banca sta attivamente investendo nel rafforzamento della sicurezza e nell'estensione dei campi d'applicazione della valuta. (Cip)