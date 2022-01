Business news: ferrovia transfrontaliera Cina-Laos, trasportate merci per 157,4 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ferrovia Cina-Laos ha sinora trasportato merci per circa 157,4 milioni di dollari. È quanto riferisce l'autorità doganale di Kunming, nella provincia cinese meridionale dello Yunnan, che afferma di aver amministrato circa 153 treni merci alla data del 17 gennaio. Tra le principali voci dell'export emergono prodotti ortofrutticoli, beni di uso quotidiano e componenti meccaniche ed elettroniche. Gomma naturale, ferro e carbone costituiscono invece gran parte delle importazioni. Lunga poco più di mille chilometri, la ferrovia Cina-Laos collega Kunming, nella provincia cinese dello Yunnan, con Vientiane, la capitale laotiana, è stata inaugurata lo scorso 3 dicembre con una cerimonia in videoconferenza alla quale hanno partecipato i presidenti dei due Paesi, Xi Jinping e Thongloun Sisoulith. Nel suo discorso d'inaugurazione, il leader cinese ha giudicato positivamente i risultati conseguiti dai due Paesi negli ultimi 60 anni, che hanno saputo sopravvivere nell'arena internazionale per via dell'"adesione agli stessi ideali, la fiducia e la solidarietà reciproche". Cina e Laos "si sono sostenute a vicenda nella buona e nella cattiva sorte", aveva poi sottolineato, ribadendo l'intenzione di lavorare per migliorare ulteriormente la comunicazione strategica. (Cip)