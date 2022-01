Libano-Kuwait: premier Miqati riceve ministro Esteri Al Sabah, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Kuwait, Ahmad Nasser al Mohammad al Sabah, è stato ricevuto questa sera dal primo ministro libanese Najib Miqati a Beirut. Lo rende noto l’agenzia di stampa libanese “Nna”. Durante l’incontro, Miqati ha ringraziato il ministro per il “costante sostegno” dimostrato dal Kuwait al Paese dei cedri. "I libanesi non dimenticheranno mai che il Kuwait è al loro fianco, soprattutto dopo l'esplosione al porto di Beirut", ha detto Miqati al suo ospite. "Ci auguriamo che le relazioni tra il Libano ei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo possano tornare solide", ha aggiunto il premier libanese. Il ministro Al Sabah è stato accolto al suo arrivo all’aeroporto internazionale di Beirut dall’omologo libanese, Abdallah Bou Habib, con il quale è previsto un incontro domani alle 13:15 (ora locale) presso la sede del ministero degli Esteri libanese. Il Kuwait fornisce regolarmente assistenza finanziaria al Libano che sta attraversando una grave crisi economica, politica e sociale. Tuttavia, lo scorso ottobre le dichiarazioni dell’ex ministro dell’Informazione libanese George Kordahi riguardo all’intervento della coalizione a guida saudita in Yemen, hanno acceso uno scontro diplomatico tra Beirut e i Paesi del Golfo.(Lib)