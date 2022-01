Business news: Cina, valore aggiunto della produzione industriale in aumento del 9,6 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore aggiunto della produzione industriale in Cina è aumentato del 9,6 per cento annuo nel 2021. Lo riferisce l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs), ricordando che il valore aggiunto misura l'attività di determinate imprese con un fatturato annuale pari a circa 3,14 milioni di dollari. Nel periodo in oggetto, la produzione e la fornitura di elettricità, riscaldamento, gas e acqua hanno registrato una crescita su base annua dell'11,4 per cento, la più rapida tra i comparti industriali nazionali. Seguono il settore manifatturiero e minerario, che hanno registrato un incremento della produttività del 9,8 e del 5,3 per cento. Nello stesso periodo, le imprese statali e le società per azioni hanno incrementato le loro attività rispettivamente dell'8 e del 9,8 per cento. (Cip)