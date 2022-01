Business news: semiconduttori, Tsmc prepara investimento da 44 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dei semiconduttori taiwanese Tsmc prepara investimenti per 44 miliardi di dollari nel 2022 per tenere testa alla rivale sudcoreana Samsung Electronics, che si è data l'obiettivo di diventare stabilmente la prima potenza del settore entro il 2030. Lo riferiscono fonti industriali citate dalla stampa sudcoreana. Lo scorso anno Samsung ha investito 40mila miliardi di won (33,5 miliardi di dollari) per lo sviluppo di chip di memoria, fonderie e infrastrutture. Quest'anno Tsmc intende rispondere con investimenti per 44 miliardi di dollari nel solo business delle fonderie di microprocessori. (Git)