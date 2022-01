Business news: Cina, consumo di elettricità aumentato del 10,3 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo di elettricità in Cina è aumentato del 10,3 per cento annuo nel 2021, testimoniando l'alta produttività delle industrie nonostante le rigide normative varate dal governo per contenere la diffusione del Covid-19. I dati dell'Amministrazione nazionale per l'Energia (Nea) parlano di un consumo totale di 8,31 mila miliardi di chilowattora nel 2021, pari a una crescita media del 7,1 per cento negli ultimi due anni. La richiesta energetica è stata particolarmente forte nelle attività terziarie e nel settore primario, che hanno registrato un aumento annuo dei consumi di 17,8 e 16,4 punti percentuali. Più modesto l'incremento nel settore secondario, che si è attestato al 9,1 per cento. Sempre nel 2021, il consumo di energia a livello residenziale è aumentato del 7,3 per cento annuo a poco più di mille miliardi di chilowattora. (Cip)