Business news: Indonesia, regole più stringenti per gli esportatori di olio di palma

- Il governo dell’Indonesia richiederà un permesso speciale per l’esportazione di olio di palma e chiederà ai produttori di dichiarare quale quantità di merce immetteranno sul mercato interno. Lo ha annunciato in conferenza stampa il ministro del Commercio, Muhammad Lufti, spiegando che l’obiettivo dell’esecutivo è di mettere sotto controllo il prezzo dell’olio da cucina per i consumatori locali, in aumento di circa il 40 per cento nell’ultimo anno. Lufti ha anche fatto sapere che verrà stabilito un prezzo unico per l’olio da cucina venduto sul mercato locale e che verranno introdotte nuove regole sui sussidi. Il governo, ha chiarito il ministro, non vuole vietare l’esportazione dell’olio di palma, di cui l’Indonesia è il primo produttore mondiale, ma ha la necessità di avere un quadro preciso della quantità di prodotto esportata così da mettere in sicurezza le forniture sul mercato interno. Le nuove regole resteranno in vigore per almeno sei mesi. (Res)