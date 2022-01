Business news: Indonesia, governo accelera consolidamento imprese statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Imprese di Stato dell'Indonesia sta accelerando la spinta verso il consolidamento delle aziende di proprietà pubblica attraverso molteplici settori, dall'alimentare al turismo sino al petrolio e all'energia geotermica. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui proprio il consolidamento delle aziende di Stato figura, assieme all'accelerazione delle offerte pubbliche iniziali (Ipo), in cima alle priorità di Giacarta per il rilancio post-pandemico dell'economia. Nei giorni scorsi il governo ha inaugurato due nuove holding di Stato, InJourney e ID Food; la prima supervisione le attività pubbliche legate al turismo, inclusi gli operatori aeroportuali Angkasa Pura I e II, così come una rete di 120 alberghi sul territorio nazionale. La seconda include diverse aziende del settore alimentare. (Fim)