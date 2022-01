Business news: Shanghai, Pil in aumento dell'8,1 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo di Shanghai, in Cina, è aumentato dell'8,1 per cento su base annua nel 2021, superando la soglia dei 630,4 miliardi di dollari. È quanto si legge nel rapporto di lavoro presentato dal sindaco della città, Gong Zheng, durante la sesta sessione del 15mo Congresso del popolo a livello municipale. Tra i motori trainanti della crescita, Gong ha indicato un incremento della produzione manifatturiera in tre settori chiave – circuiti integrati, biomedicina e intelligenza artificiale – aumentata del 18,3 per cento nel periodo in oggetto. Buone anche le prestazioni riscontrate nel commercio estero, con un aumento dell'import-export del 16,5 per cento rispetto al 2020. (Cip)