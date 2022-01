Bulgaria: Congresso del Partito socialista respinge dimissioni della leader Ninova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso del Partito socialista bulgaro (Bsp) ha respinto del dimissioni della sua leader, Korneliya Ninova, con 164 voti favorevoli, 415 contrari e 20 astenuti. Nella sua relazione ai delegati, Ninova ha presentato "fatti oggettivi" che hanno influenzato i risultati dei socialisti alle ultime elezioni parlamentari: la pandemia di Covid-19 e il voto da remoto aggiungendo che ci sono anche altri fattori soggettivi. "Come partito e gruppo parlamentare, abbiamo pienamente sostenuto la macchina votando, ma forse è giunto il momento di valutarne l'effetto e considerata l'introduzione del voto misto, automatico o cartaceo, dando a ogni cittadino il diritto di scegliere", ha affermato Ninova. La leader della formazione politica ha inoltre sottolineato che, nonostante abbia perso le elezioni, il Bsp ha ottenuto un "notevole successo". "In tre o quattro mesi il Bsp è diventa un partner attraente per il cambiamento politico e siamo un pilastro fondamentale di stabilità, sicurezza, prevedibilità e professionalità in Bulgaria e nell'Assemblea nazionale", ha aggiunto. Ninova si era dimessa all'indomani dell'esito del voto alle ultime elezioni parlamentari in Bulgaria dello scorso novembre quando il partito si è fermato solo al 10 per cento della preferenze, retrocedendo a quarta forza del Paese. Ninova in quel frangente ha descritto il risultato elettorale dei socialisti come "catastrofico" rassegnando le dimissioni dalla guida della formazione politica. (Seb)