Serbia: Ue accoglie con favore voto per referendum costituzionale

- L'Unione europea accoglie con favore il voto a favore degli emendamenti alla Costituzione serba e si rammarica del fatto che non sia stato possibile trovare un accordo con il governo del Kosovo per permettere all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) di raccogliere le schede elettorali in Kosovo, così come avvenuto in passato. Questo il commento del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) ai risultati preliminari del referendum di ieri in Serbia. Secondo i primi dati, gli elettori che si sono recati alle urne in Serbia per votare sugli emendamenti alla Costituzione hanno espresso sostegno alla proposta. L'Ue accoglie con favore il completamento di questo importante passo nella riforma costituzionale al fine di rafforzare l'indipendenza del sistema giudiziario, in linea con la scelta strategica della Serbia di aderire all'Unione europea. "Il processo di riforma per rafforzare l'indipendenza del sistema giudiziario non finisce qui e deve continuare. Una serie di leggi deve essere modificata per l'effettiva attuazione degli emendamenti costituzionali. Queste dovrebbero essere preparate in via prioritaria attraverso una riforma olistica delle leggi pertinenti, in linea con gli standard europei", ha spiegato il Seae. "Accogliamo con favore l'intenzione del governo serbo di continuare a coinvolgere la Commissione di Venezia nei prossimi passi. L'Ue continuerà a seguire da vicino questo processo e a fornire sostegno finanziario e tecnico per l'attuazione delle riforme della giustizia", ha aggiunto il Seae. Allo stesso tempo, l'Ue si rammarica che non sia stato possibile trovare un accordo con il governo del Kosovo che permetta all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) di raccogliere le schede elettorali in Kosovo, secondo la prassi passata. (segue) (Beb)