Siria: proseguono gli scontri nella prigione a Ghweran, sale a 89 il bilancio dei morti

- Sale a 89 il bilancio dei morti durante gli scontri ancora in corso presso il centro di detenzione di Al Sinaa, situato nel quartiere di Ghweran ad Al Hasakah, nel nord-est della Siria. Lo ha reso noto l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, secondo la quale tra le vittime ci sono 55 miliziani dello Stato islamico (Is). L’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, ha dichiarato che le Forze democratiche siriane (Fds, milizie a maggioranza curda), con l’assistenza aerea della coalizione internazionale contro lo Stato islamico guidata dagli Stati Uniti, hanno bombardato diversi edifici adiacenti alla prigione, mentre tra i 300 e i 400 detenuti sono riusciti a fuggire. Al momento, la prigione risulta ancora sotto il controllo dei miliziani dell’Is, mentre le Forze democratiche siriane e le Forze di sicurezza interna (anche note come Asayish) hanno posto sotto assedio i cancelli della prigione per evitare la fuga di altri detenuti. Le Fds hanno inoltre dichiarato su Twitter di aver arrestato 89 fuggitivi e bloccato tutte le strade di accesso alla città. L’agenzia “Amaq”, braccio mediatico dello Stato islamico, ha riferito che l’attacco aveva come scopo quello di “liberare i prigionieri”. (segue) (Res)