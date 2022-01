Roma: controlli anti Covid, chiusi 4 locali per violazioni amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano a Roma i servizi straordinari di controllo del territorio "ad alto impatto" e tesi a verificare l'osservanza della normativa anti-Covid, così come predisposti con apposita ordinanza del Questore, in varie zone della Capitale, tra queste quelle di Salario, Viminale e Casilino. Nel quartiere Salario, gli agenti del secondo distretto Salario Parioli, insieme al personale della divisione polizia amministrativa e ad equipaggi del reparto prevenzione crimine, hanno proceduto a capillari controlli di natura amministrativa, con particolare riguardo alla zona di piazza Fiume e zone limitrofe. Durante le attività sono stati controllati e sottoposti a chiusura per violazioni amministrative 4 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. (segue) (Rer)