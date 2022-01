Roma: controlli anti Covid, chiusi 4 locali per violazioni amministrative (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in un ristorante di via Brescia è stata riscontrata la violazione amministrativa inerente la normativa anti Covid, ma poiché si tratta di prima violazione è stata disposta la chiusura per un solo giorno. Durante il servizio sono stati effettuati anche 2 posti di controllo con 96 persone identificate, 9 veicoli controllati; 64 i soggetti controllati anche circa il rispetto delle normative anti Covid. In zona Viminale, invece, il controllo è stato indirizzato soprattutto nell'area della Stazione Termini, piazza dei Cinquecento e Via Giolitti.Durante il servizio è stato arrestato un soggetto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciate altre 2 per violazione alla normativa anti Covid. (segue) (Rer)