Roma: controlli anti Covid, chiusi 4 locali per violazioni amministrative (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state 113 le persone , di cui una accompagnata presso l'Ufficio Immigrazione e 7 accompagnate negli uffici di polizia per l'identificazione in quanto sprovvisti di documenti identificativi. Durante i posti di controllo sono state controllate 32 autovetture con 5 contravvenzioni al Codice della Strada. 21 gli esercizi pubblici controllati con una sanzione amministrativa elevata. 158 i "green pass" verificati con 2 sanzioni elevate. Anche in zona Casilino gli agenti della polizia di Stato del sesto distretto, con la collaborazione di personale della metro security Atac e del Sian della Asl Roma 2, hanno eseguito controlli a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano. In particolare presso la fermata della metro C "Grotte Celoni" sono state controllate 86 persone, di cui 16 sanzionate per mancato rispetto della normativa anti Covid vigente. (segue) (Rer)