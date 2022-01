Roma: controlli anti Covid, chiusi 4 locali per violazioni amministrative (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il controllo all'interno di un ristorante di via Casilina, dove sia avventori che titolare sono stati trovati in regola, è stato rintracciato un cittadino libico destinatario di Ordine di carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario nell'aprile scorso, e un cittadino bengalese con una segnalazione in atto relativa alla notifica del rifiuto del permesso di soggiorno. Accompagnati entrambi presso il gabinetto di polizia scientifica e ufficio immigrazione per le incombenze di rito. A causa delle gravi carenze strutturali e igienico-sanitarie, il personale della Sian della Asl Roma 2, dopo gli accertamenti di competenza, provvederà a richiedere provvedimento per la chiusura dell'attività indicata. (segue) (Rer)