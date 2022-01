Roma: controlli anti Covid, chiusi 4 locali per violazioni amministrative (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Tiburtina, invece, zona San Basilio, all'interno di un minimarket, durante il controllo degli agenti della Polizia di Stato della Divisione Polizia Amministrativa, è stata rilevata la mancanza di cartellonistica indicante il numero massimo di persone consentite all'interno del locale, e comminata una sanzione pari a 400 euro. Sequestrati filtri e cartine per il fumo vendute senza la prevista autorizzazione dei Monopoli di Stato pari a 5 mila euro di sanzione. Anche in zona Esquilino, gli stessi agenti della Polizia di Stato, durante un controllo all'interno di un ristorante cinese, hanno sanzionato il titolare per mancata verifica di green pass nei confronti di un dipendente sprovvisto di certificazione verde Covi pari a 1000 euro di sanzione e chiusura accessoria dell'attività per 3 giorni. (Rer)